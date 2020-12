Mexique : 10,3 millions de Mexicains sans électricité après une panne

La capitale Mexico fait partie des régions touchées, mais le retour à la normale devrait être rapide, selon la commission fédérale de l’électricité.

La maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée englobait la vallée de Mexico, qui comporte la capitale et plusieurs villes voisines. (Image d’illustration)

Quelque 10,3 millions de personnes se sont retrouvés sans électricité lundi, au Mexique, alors qu’une panne du réseau touchait plusieurs zones du pays, ont annoncé les autorités. La capitale Mexico et son aire urbaine faisaient partie des régions touchées.

Les États du Jalisco et du Nuevo Leon touchés

Un peu plus tôt, la maire de Mexico, Claudia Sheinbaum, a déclaré que la zone concernée englobait la vallée de Mexico, qui comporte la capitale et plusieurs villes voisines. Des usagers ont également signalé des pannes dans les États du Jalisco et du Nuevo Leon, selon la presse locale.