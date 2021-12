Coronavirus : 10 466 nouveaux cas en 24 heures: du jamais vu en Suisse

Le record de nouveaux cas enregistrés est tombé ce mercredi. Le pays compte également 22 décès et 140 hospitalisations supplémentaires.

1 0’466 nouvelles personnes testées positives, 140 hospitalisations supplémentaires et 22 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan sur la pandémie communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP). Avec 10 ’466 nouveaux cas, il s’agit, comme l’avait présagé le conseiller fédéral Alain Berset ce matin, du «plus haut niveau jamais atteint dans ce pays depuis le début de la pandémie». Le précédent record de cas annoncé en un jour datait du 5 novembre 2020, avec 10 ’ 128 personnes contaminées. Mais il y a un an personne n’était vacciné, on dénombrait donc ce jour-là 62 nouveaux décès et 399 hospitalisations.