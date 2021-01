États-Unis : 10 anciens chefs du Pentagone pour une transition pacifique

Signe que la tension postélectorale ne faiblit pas à Washington, dix ex-secrétaires à la Défense américains ont publié une tribune dimanche.

Recours rejetés

«Des efforts en vue d’impliquer les forces armées américaines dans la résolution de différends électoraux nous conduiraient dans un territoire dangereux, illégal et non constitutionnel», estiment les signataires, dont deux, James Mattis et Mark Esper, ont été nommés au Pentagone par Donald Trump. Ils déclarent que des responsables qui chercheraient à impliquer les forces armées dans le processus de transition pourraient subir de sérieuses conséquences professionnelles et judiciaires.