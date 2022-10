SION : Dix ans de prison pour avoir étranglé son amie: le TF confirme la peine

Un homme de 37 ans s’est bel et bien rendu coupable de meurtre en 2018. Le Tribunal fédéral a confirmé la décision de la justice valaisanne.

Le ressortissant portugais avait été condamné en première instance à 10 ans de prison et 15 d’expulsion du territoire suisse pour le meurtre de sa compagne, de nationalité française. Le Tribunal cantonal valaisan avait confirmé ce verdict en décembre 2021. Le Tribunal fédéral (TF) en a fait de même dans un arrêté publié le 7 octobre dernier, a rapporté « Le Nouvelliste » lundi.

Les faits s’étaient déroulé en mai 2018 dans l’appartement du couple aux Agettes, au-dessus de Sion (VS). La compagne du trentenaire avait menacé de se pendre en apprenant qu’il voulait la quitter. S’en était suivi une dispute, tous deux avaient chuté, et l’homme avait alors étranglé son amie, qui avait toujours la corde au cou. Le meurtrier contestait l’intention d’homicide retenue contre lui. Le TF a estimé qu’il était bel et bien coupable de meurtre.