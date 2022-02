10 astuces pour que ça ne sente plus jamais le renfermé chez vous

Vous est-il déjà arrivé de rentrer chez vous et de vous demander comment les autres percevaient l’odeur de votre appartement ou de votre maison? Après tout, pour vos hôtes, ça ne sent pas comme chez eux, mais différentes choses, notamment le chat ou le chien, le réfrigérateur ou autres.

Voici dix astuces auxquelles les gens qui vivent dans un intérieur qui sent bon prêtent attention.

Ne laissez pas traîner votre linge dans la machine

Des études ont montré que du linge qui reste dans la machine après un cycle de lavage peut développer de la moisissure au bout de 24 heures seulement. Beurk! En plus, le linge mouillé oublié dans un coin finit toujours par sentir un peu comme un sac de sport oublié à l’école. Prévoyez donc vos lavages en machine de façon à pouvoir récupérer votre linge au plus tard deux heures après la fin du cycle.

Changez plus souvent votre literie

Que vous partagiez votre lit avec votre animal de compagnie, votre compagnon ou que vous dormiez seul(e), il faut régulièrement changer la literie. Timothy Meinberg / Unsplash

Cela vaut particulièrement pour les petits appartements dans lesquels les invités ne sont jamais très éloignés de l’espace de couchage. Pendant votre sommeil, vous laissez derrière vous des résidus de sébum et de sueur sur les draps, que vous ne sentez généralement pas vous-mêmes. Si, pour une raison ou une autre, votre couette sent toujours le renfermé après avoir été lavée, vous pouvez essayer de verser un verre de vinaigre dans votre machine. L’odeur disparaîtra avec le séchage, promis!

Nettoyez régulièrement votre réfrigérateur

Un réfrigérateur propre et bien rangé permet non seulement d’avoir un meilleur aperçu de son contenu, mais évite aussi les mauvaises odeurs. Les aliments non emballés sentent évidemment plus que si on les conserve dans des boîtes hermétiques. Polina Tankilevitch / Pexels

Même si vous ne vous en rendez peut-être pas compte, les mauvaises odeurs dans votre appartement ne viennent pas forcément de la poubelle, mais peuvent aussi émaner du réfrigérateur, censé être un endroit sûr. Vous devez vider votre réfrigérateur toutes les deux semaines ou au moins une fois par mois. Si les mauvaises odeurs persistent, vous pouvez y déposer une coupelle remplie de bicarbonate de soude.

Faites bouillir vos chiffons et torchons de vaisselle

Les chiffons et les torchons de vaisselle sont de véritables nids à odeurs. Après tout, c’est avec eux que vous nettoyez les bactéries qui en sont la cause. Si en plus de cela, vous les laissez traîner un certain temps avant de les laver, l’odeur peut devenir fort désagréable. Il convient de laver occasionnellement les torchons à 95 °C ou à l’eau de Javel.

Ne jetez pas de restes de nourriture à la poubelle

Il est clair que les déchets organiques vont au compost et le plastique et autres vont à la poubelle. Mais qu’en est-il des aliments cuisinés et transformés et de la viande? Si vous les jetez directement dans la poubelle, de mauvaises odeurs apparaîtront très vite. Une solution consiste à mettre d’abord les aliments dans un petit sac en plastique que vous refermerez bien avant de le jeter à la poubelle.

Accrochez correctement vos serviettes de bain

Il faut à tout prix éviter de laisser traîner des serviettes humides et toujours les accrocher. Sanibell BV

Vous faites partie de ceux qui balancent leur serviette de bain par-dessus le rebord de la baignoire après avoir pris leur douche? Cela ne va pas du tout! Pour éviter les mauvaises odeurs, il convient de bien accrocher sa serviette après la douche, de préférence en dehors de la salle de bains humide. Non seulement vos serviettes sentiront bon, mais votre salle de bains gardera une bonne odeur de frais.

Nettoyez vos canalisations

Dans la cuisine, les pires odeurs proviennent généralement des canalisations. Un bouchon de graisse formé de toutes sortes de restes d’aliments et autres choses dégoûtantes peut se développer dans le siphon sous l’évier. Pas étonnant que ça pue! Pour éviter cela, vous devez régulièrement nettoyer vos canalisations avec un produit adapté.

Ne fermez pas le hublot de votre lave-linge lorsqu’il n’est pas en route

C’est souvent un réflexe: la machine est terminée, vous sortez le linge et vous fermez le hublot. Or, c’est justement ce qu’il ne faut pas faire. En laissant le hublot ouvert, vous éviterez la formation de moisissures et d’odeurs désagréables dues à l’humidité.

Bougies parfumées, pots-pourris et fleurs

Une bougie parfumée ne neutralise pas les mauvaises odeurs. Ce n’est qu’une fois débarrassé(e) des mauvaises odeurs que la bougie répandra un parfum agréable dans la maison. Anete Lusin