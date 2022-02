Statistiques – 10% des couples hétérosexuels vivent ensemble en concubinage

Plus d’un tiers des ménages privés en Suisse sont composés d’une seule personne (36,5%). Plus de septante pour cent des foyers sont composés de couples mariés, tandis que plus de 16% sont des familles recomposées. A noter que 10,1% des couples sont en union libre de sexe différent. Tels sont quelques-uns des enseignements principaux de l’étude publiée ce jour par l’Office fédéral de la statistique (OFS) et intitulée «Ménages et familles en 2020».