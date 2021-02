«Malcolm & Marie»

C’est le nouveau phénomène Netflix. Un film d’amour à huis clos, en noir et blanc et tourné en secret pendant le confinement. Le pitch? Une scène de ménage. Après l’avant-première de son dernier film, Malcolm, un jeune cinéaste (John David Washington) rentre chez lui avec sa petite amie, Marie (Zendaya). Une fois la porte de la somptueuse villa fermée, Marie reproche à Malcolm de ne pas l’avoir citée dans ses remerciements alors que son histoire d’ex-toxicomane a inspiré le film. Bienvenue dans l’intimité d’un couple qui s’aime autant qu’il se déchire.

«In the Mood for Love»

Hong Kong, 1962. M. Chow et Mme Chan emménagent avec leurs conjoints le même jour dans des appartements voisins. La femme de M. Chow et le mari de Mme Chan sont souvent absents. Très vite, ces derniers découvrent que leurs époux sont amants. Ensemble, ils vont essayer de comprendre comment cela est arrivé et développent à leur tour une liaison. Le film, sorti en 2000, a été restauré l’année dernière.

«L’inconnu du lac»

En plein été, dans un lieu de drague pour hommes caché au bord d’un lac, Franck tombe fou amoureux de Michel. Un soir, Franck surprend Michel noyer un homme. Effrayé, il décide cependant d’entamer une liaison avec ce dernier. Une tragédie sensuelle qui se transforme peu à peu en un vrai polar.

«Jeux d’enfants»

Cap ou pas cap? Enfants, Sophie (Marion Cotillard) et Julien (Guillaume Canet) se lient d’amitié et entament le jeu de celui qui fera les plus grosses bêtises au grand désespoir de leurs parents. Les années passent et Sophie et Julien se perdent de vue avant de se retrouver et de reprendre leur jeu d’enfant.

«Moonrise Kingdom»

Sorti en 2012 et réalisé par Wes Anderson, le film raconte l’histoire de Sam et Suzy, 12 ans. Dans une île au large de la Nouvelle-Angleterre, au cœur de l’été 1965, les deux enfants, qui se sont rencontrés lors d’une pièce de théâtre et entretiennent une relation épistolaire, décident de conclure un pacte: s’enfuir ensemble.

«Marriage story»

Charlie (Adam Driver), un metteur en scène de théâtre à New York, et sa femme actrice, Nicole (Scarlett Johansson), ne s’aiment plus. Nicole, qui ne se sent que l’ombre d’elle-même, veut partir pour Los Angeles. Le couple entame une procédure de divorce exténuante.

«Laurence Anyways»

Dans les années 1990, Laurence (Melvil Poupaud) annonce à Fred (Suzanne Clément), sa petite amie, son intention de devenir une femme. Une histoire d’amour parsemée de pauses qui durera près de 10 ans et où les protagonistes affronteront ensemble les préjugés de la société et de leur famille.

«Moulin Rouge»

Inspiré par le roman «La Dame aux camélias» d’Alexandre Dumas fils, «Moulin Rouge», dont la trame se déroule dans le quartier de Montmartre à Paris à la fin du XIXe siècle, raconte l’histoire de Christian, un écrivain anglais dépressif, interprété par Ewan McGregor, et de Satine (Nicole Kidman), une actrice de cabaret.

«La La Land»

Comédie musicale réalisée par Damien Chazelle, «La La Land» met en scène Ryan Gosling et Emma Stone dans les rôles d’un pianiste de jazz qui joue dans des bars miteux et d’une actrice en devenir qui sert principalement des cafés. Une histoire d’amour challengée par leur désir de réussite.

«Only Lovers Left Alive»