Crise de l’électricité: 10 milliards pour éviter une panne aux conséquences «désastreuses»

Approvisionnement menacé

Conséquences «désastreuses»

Jusqu’en 2026

Ces dix milliards ne devront être utilisés toutefois qu’en dernier recours et dans «des situations extrêmes» sous forme de prêts. Les entreprises et leurs propriétaires (dont les cantons et les communes) doivent prendre en permanence toutes les précautions qui s’imposent pour garantir leurs liquidités. En contrepartie de ces prêts, les entreprises sont soumises à des prescriptions en matière de transparence. Elles s’acquittent également d’un forfait annuel visant à couvrir en partie les coûts de la Confédération pour le déploiement de ce mécanisme prévu jusqu’en 2026.

Une prime de risque pour la Confédération

Les prêts ne seront pas gratuits. La Confédération prélèvera une prime de risque variant entre 4 et 10%: «Cette prime permet d’éviter les incitations dommageables, écrit le Conseil fédéral, et de garantir que les entreprises mettent tout en œuvre pour assurer leur financement auprès de leurs propriétaires et des banques et qu’elles ne recourent aux prêts de la Confédération qu’en cas d’extrême urgence».