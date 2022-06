Sponsored: 10 minutes pour réaliser ce maquillage de Parisienne 

Lorsque le thermomètre monte, nous ne voulons plus entendre parler de maquillage couvrant, de nombreuses couches et d'heures passées dans la salle de bain. Le look doit être rapide et simple, mais il doit quand même avoir de l'allure. C'est exactement le style que les Françaises ont perfectionné: elles n'ont jamais l'air de faire des efforts ou d'être surmaquillées. Elles sont naturelles et apprêtées. La marque parisienne Sisley a dévoilé le secret de ce style et prouve à quel point il est possible d'obtenir des résultats en peu de temps.

Les conseils des Françaises

Pour la vidéo, le maquillage est réalisé uniquement avec les doigts et sans aucun pinceau. D’autres conseils de vraies Parisiennes sont également révélés: L'influenceuse et créatrice française Jeanne Damas, par exemple, ne jure que par l'application d'un peu de blush sur le bout du nez, pour un look comme embrassé par le soleil. Autre astuce pour plus de naturel: n'appliquer du mascara que sur les cils supérieurs et extérieurs. Ainsi, ils paraissent certes longs, mais quand même non maquillés. Et en plus, cela permet de gagner du temps!