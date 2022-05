Coronavirus : 10 morts en une semaine en Suisse, un peu plus de 8000 cas

On a dénombré moins de deux décès et quelque 1150 cas par jour durant la semaine écoulée. Les chiffres continuent à baisser.

Selon ces chiffres hebdomadaires, on a donc recensé quelque 1150 cas et un peu plus de 14 hospitalisations et 1 décès par jour durant la semaine écoulée. La semaine précédente, on avait dénombré davantage de cas: environ 1500 par jour. Les décès et les hospitalisations sont également à la baisse et la pandémie poursuit son recul.