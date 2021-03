Gilets jaunes en France : Dix personnes jugées pour le saccage de l’Arc de Triomphe

C’est le procès des «petits poissons», les principaux responsables n’ayant jamais été retrouvés. Dix personnes sont jugées dès lundi à Paris pour le saccage du monument français.

Des scènes d’émeutes, au pied de l’un des monuments français les plus emblématiques. Dix personnes sont jugées à partir de lundi à Paris pour le saccage de l’Arc de Triomphe pendant une manifestation de «gilets jaunes», mais pas les principaux responsables jamais retrouvés.

Premier décembre 2018, troisième acte des «gilets jaunes». Deux semaines plus tôt, l’acte 2 avait entraîné des débordements. Mais rien comparé à ce samedi-là, où les forces de l’ordre sont surprises par la violence qui embrase les rues de la capitale dès le matin. Près d’une centaine de véhicules incendiés, des façades brûlées, vitrines brisées, commerces pillés... Puis ces scènes quasi insurrectionnelles autour de l’Arc de Triomphe dans l’après-midi.

Le procès des «petits poissons»

Bilan : un million d’euros de dégâts et cinq oeuvres d’art endommagées. Le chef de l’État s’était rendu sur place le lendemain. Les images de «la prise» de l’Arc de Triomphe, qui ont causé un immense émoi et fait le tour du monde, devraient être projetées au tribunal.

Plus de 400 personnes avaient été interpellées à Paris ce jour-là, un record à l’époque. Mais si les enquêteurs ont estimé que le saccage de l’Arc de Triomphe était le fait d’un «grand nombre d’individus», ils ne seront que dix devant le tribunal lundi. Ils ont la vingtaine pour la plupart, venus des quatre coins de la France, pas des profils de délinquants.

«Ils payaient pour les autres»

Ils seront jugés notamment pour des dégradations aggravées et des vols par effraction. Pour avoir tenté de fracturer une porte à coups d’extincteur, endommagé une statue, ou encore volé près de 300 cartes postales. Une jeune femme a ramassé une tour Eiffel miniature, un manifestant de 40 ans lié à l’ultra-droite comparaît pour un tag sur l’Arc.

Noémie Saidi-Cottier défend deux jeunes qui avaient passé quelques semaines en détention provisoire. «On a un peu le sentiment qu’ils payaient pour les autres, pour tout ce qu’il s’était passé, qu’il fallait des coupables absolument», dit-elle. L’émotion «retombée», elle espère que «les juges sauront faire la part des choses et voir qui ils ont devant eux».

«Nous avons des responsables», même si «ce ne sont pas les principaux», insiste Jean-Philippe Morel, avocat de l’association Halte au pillage du patrimoine archéologique et historique, partie civile. Le procès, prévu jusqu’à vendredi, sera «particulièrement symbolique», dit-il. «C’était totalement surréaliste», «dramatique pour l’image de la France», ajoute Jean-Philippe Morel, certain que ces scènes «insurrectionnelles» font partie de celles dont «on se rappellera».

Sept autres personnes seront jugées ultérieurement : un mineur devant le tribunal pour enfants et six devant le tribunal de police pour la seule contravention d’ «intrusion non autorisée dans un lieu classé ou inscrit au patrimoine historique».