Bien plus que de la tôle: 10 signes qui trahissent un amour inconditionnel à sa voiture

1. Vous consacrez tout votre temps au traitement de la carrosserie

Pour vous, le week-end n’est parfait qu’à partir du moment où vous nettoyez votre voiture dans l’allée. Pendant que le reste de la famille est occupé à faire les courses du week-end et à planifier la sortie dominicale, vous astiquez votre voiture comme s’il n’y avait pas de lendemains. Il n’est pas rare que vous passiez jusqu’à quatre heures pour nettoyer à fond votre petit bijou. Pour vous, c’est évidemment du temps bien investi.

2. Vous paniquez à l’idée de laisser votre voiture garée dans un endroit qui vous est inconnu

Lorsque vous garez votre voiture sur un parking que vous ne connaissez pas, vous passez le reste de la journée à avoir peur qu’on vous la vole, la raye ou l’endommage. Rien ne peut vous changer les idées, pas même une descente sur les montagnes russes les plus cools au monde ou le fait de nager avec des dauphins.

3. Certains des moments les plus mémorables de votre vie ont eu lieu dans votre voiture

Dans les bons comme dans les mauvais moments, votre voiture est source de joie, de bonheur et de plaisir et joue donc un rôle très particulier dans votre vie. Qu’elle vous remonte le moral après un premier rendez-vous qui s’est terminé en catastrophe ou qu’elle vous ramène à la maison avec votre nouveau-né à la sortie de la maternité, votre voiture vous accompagne dans toutes les situations.

4. Vos passagers doivent adopter des règles strictes

Tout passager qui prend place dans votre voiture doit observer une série de règles: 1. Il est interdit de manger et de boire à l’intérieur de la voiture, surtout s’il s’agit d’aliments qui sentent fort. 2. Il appartient au conducteur de choisir la musique, le sujet de discussion ou de simplement garder le silence. 3. Aucune critique envers le véhicule n’est acceptée, en aucune circonstance. 4. Des chaussures sales? Attendez-vous à devoir rentrer à pied.

5. Vous avez donné un surnom à votre voiture

Vous avez donné un petit nom à votre voiture et en parlez comme s’il s’agissait d’une personne. Mais ce n’est pas tout: vous êtes convaincu(e) que votre voiture a aussi sa propre personnalité, un caractère bien à elle et éprouve des sentiments.

6. La relation que vous entretenez avec votre voiture est flagrante

Vous aimez tellement votre voiture que vous lui avez même créé des profils sur les réseaux sociaux. Galerie d’images sur Facebook, profil Instagram et chaîne YouTube: rien de plus normal à vos yeux pour votre voiture.

Vous aimez votre voiture et comptez bien le faire savoir au monde entier.

7. Vous dépensez beaucoup d’argent pour des désodorisants

Vous faites tout pour chasser les mauvaises odeurs de votre véhicule et achetez des désodorisants et des arbres magiques parfumés comme d’autres achètent des chewing-gums. Du coup, votre voiture sent comme si elle sortait tout droit du showroom de votre concessionnaire adoré.