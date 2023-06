Nouveau classement: 10 villes bondées à éviter cet été

1ère: Dubrovnik, en Croatie

2ème: Venise, en Italie

3ème: Bruges, en Belgique

4ème: Rhodes, en Grèce

21 touristes par habitant: la ville de Rhodes, capitale de l’île du même nom, fait face au même nombre de touristes que Venise et Bruges. En haute saison, les voyageurs affluent en masse sur l’île grecque pour admirer les ruines antiques et se prélasser sur les plages de rêve. Ceux qui préfèrent profiter de Rhodes en toute tranquillité réserveront plutôt leurs vacances entre avril et mai.

5ème: Reykjavik, en Islande

16 touristes par habitant: le fait que l’Islande apparaisse dans le Top 5 peut a priori surprendre. Mais vu que le pays gagne toujours plus en popularité et que c’est entre les mois de juin et d’août que la météo y est la plus clémente et que les journées offrent le plus de luminosité, le nombre de touristes explose à cette période de l’année. Reykjavik est en outre particulièrement connue pour sa vie nocturne animée et ses nombreux festivals. Les mois de mai et de septembre y sont plus calmes.