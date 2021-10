G20 : 100 milliards de dollars émis par le FMI pour les pays vulnérables

Pour la première fois, les dirigeants du G20 se sont accordés sur un montant à reverser au pays en développement. Ils emboîtent ainsi le pas au G7.

Les pays du G20 s’engagent à reverser aux pays vulnérables 100 milliards de dollars (plus de 91,5 milliards de francs) sur le montant global de 650 milliards de dollars de droits de tirage spéciaux (DTS) émis par le Fonds monétaire international (FMI) pour affronter la crise causée par la pandémie, selon le projet de communiqué final, consulté dimanche par l’AFP.

«Nous nous félicitons des récentes promesses de dons d’une valeur d’environ 45 milliards de dollars comme une étape vers une ambition mondiale totale de 100 milliards de dollars de contributions volontaires pour les pays les plus dans le besoin», ont indiqué les dirigeants.

34 milliards de dollars pour l’Afrique

Les DTS sont répartis en fonction des quotes-parts de chaque pays au FMI, donc en clair, le plus gros va aux pays les plus riches. Sur le papier, l’Afrique ne bénéficierait ainsi que de 34 milliards de dollars, d’où l’idée de certains pays développés de reverser leur part aux plus vulnérables.