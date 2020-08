Coronavirus 100 millions de personnes pourraient basculer dans l’extrême pauvreté

L’extrême pauvreté, c’est-à-dire vivre avec moins de 1,73 franc par jour, augmente continuellement depuis le début de la pandémie.

En 2015, estimation la plus récente donnée sur le site de la Banque mondiale, environ 10% de la population mondiale vivait déjà dans l’extrême pauvreté.

La crise du Covid-19 pourrait entraîner 100 millions de personnes supplémentaires dans l’extrême pauvreté à travers le monde, plus encore que précédemment estimé, a alerté jeudi le président de la Banque mondiale David Malpass, dans un entretien à l’AFP.

L’institution estime que 70 à 100 millions de personnes pourraient tomber dans l’extrême pauvreté, et «ce nombre pourrait augmenter» si la pandémie s’aggrave ou dure, a-t-il dit. Une précédente estimation faisait état de 60 millions de personnes. Cela rend «impératif», pour les créanciers, de réduire la dette des pays pauvres, a déclaré David Malpass, allant ainsi plus loin que les appels à prolonger le moratoire sur la dette des pays les plus pauvres.