100 millions en 2 heures, pas assez pour Jordan

En marge de «The Last Dance», un documentaire sur les Chicago Bulls, les anecdotes fleurissent sur le célèbre basketteur.

Le légendaire joueur des Bulls n'est pas à plaindre financièrement. Keystone

Les Chicago Bulls, et plus précisément la star Michael Jordan, sont au centre de l'actualité depuis le 19 avril. Un documentaire en dix parties, intitulé «The Last Dance», est en effet diffusé chaque dimanche à raison de deux épisodes par semaine. Le film retrace l'impressionnant parcours de la franchise de l'Illinois dans les années 90, qui a vu les Bulls remporter six titres en huit ans (1991-1993 et 1996-1998)

En marge du documentaire, les anecdotes fleurissent à propos du célèbre No 23 et chacun y va de son petit commentaire. Sur la radio new-yorkaise «WFAN Sports Radio», l'agent de Jordan, David Falk, affirme que son client a refusé en 2017 un deal de 100 millions de dollars, qui ne demandait qu'une apparition de deux heures de la part du basketteur.

«Je lui ai proposé ce deal il y a trois ans, pour 100 millions de dollars, a expliqué Falk. Tout ce qu'il avait à faire, outre prêter son nom et son image, c'était une apparition de deux heures pour parler du partenariat. Il a refusé.»

Il faut dire que ce n'est pas l'argent qui manque chez Michael Jordan (57 ans). L'ancienne vedette des Chicago Bulls est l'un des sportifs les plus riches de la planète, avec une fortune qui dépasse le milliard de dollars, grâce notamment à Air Jordan, la marque de chaussures qu'il a créée en collaboration avec Nike. «His Airness» possède ainsi le luxe de dire non, même aux offres les plus lucratives.

«Michael a eu tellement de succès qu'il peut faire ce qu'il lui chante. Je l'admire pour ça, il est très sélectif dans le choix de ses partenaires», a détaillé l'agent.

Des paris sur tout

Dans «The Last Dance», on apprend également que Jordan est un compétiteur acharné, et pas que sur un terrain de basketball. Il peut parier en jouant aux cartes, au golf ou au ping-pong, et les sommes peuvent atteindre plusieurs dizaines de milliers de dollars. Apparemment, ce n'est pas l'argent qui motive le joueur, mais plutôt le fait de battre ses adversaires.

Dans un extrait à bord de l'avion des Bulls, on peut voir Jordan s'asseoir avec ses coéquipiers John Paxson et Bill Wennington pour une partie de blackjack à... 1 dollar la mise. Quand Paxson lui a demande pourquoi il vient jouer à une si petite table, au lieu de sa table habituelle à plusieurs milliers de dollars, Jordan répond: «Parce que je veux avoir ton argent dans ma poche, peu importe la somme.»