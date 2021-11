Retour sur les 100 sélections de Xherdan Shaqiri

Xherdan Shaqiri et l’équipe de Suisse, c’est une histoire d’amour longue de plus de onze ans désormais. Il faut, en effet, remonter au 3 mars 2010 pour trouver la première apparition du lutin bâlois avec le maillot rouge à croix blanche sur les épaules. C’était contre l’Uruguay, le meneur de jeu n’était alors âgé que de 18 ans et évoluait au sein de la première équipe du FC Bâle depuis moins d’une année.