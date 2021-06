France : 1000 à 1600 personnes dans la rue pour Clément Méric

Huit ans après la mort de l’antifasciste Clément Méric, des centaines de manifestants ont défilé dans les rues parisiennes en son honneur, samedi.

Entre 1000 et 1600 personnes ont manifesté dans le calme samedi après-midi à Paris à la mémoire du militant antifasciste Clément Méric, tué en 2013 à la suite d’une rixe avec des skinheads, a constaté une journaliste de l’AFP.

Le cortège, composé de 1000 à 1500 personnes selon les organisateurs, 1600 selon la police, s’est élancé peu après 14 heures de la place de la République, pour arriver place Gambetta (XXe) aux alentours de 16h30. «Au-delà de la mémoire de Clément Méric, il faut être là, car on constate une diffusion des idées d’extrême droite à énormément de niveaux», a déclaré un enseignant du supérieur, qui a souhaité conserver l’anonymat.

«Ce n’est pas suffisant»

Accompagnée de slogans («nous sommes tous antifascistes», «on n’oublie pas, on ne pardonne pas», «nous sommes tous des enfants de Gaza»), cette manifestation est intervenue au lendemain du procès en appel au terme duquel deux ex-skinheads ont été condamnés à 5 et 8 ans de prison pour la mort de Clément Méric, après une brève rixe entre militants d’extrême gauche et d’extrême droite, en marge d’une vente privée de vêtements de la marque Fred Perry.