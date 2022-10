Pour 19 francs seulement: 1000 clés de voiture vendues et une voiture à la clé

Jamais auparavant une voiture n’aura été aussi bon marché! Pour à peine 19 francs, il est possible d’acheter une clé de voiture et de prendre la route. Sauf que vous devrez partager le véhicule avec 999 autres personnes en possession de la même clé. Par ailleurs, tout le monde ignore pour l’heure à quoi ressemble cette voiture.

«Elle est équipée d’un turbo!»

Derrière cette action se cache le collectif d’artistes MSCHF dont le concept baptisé «Key4All» («Une clé pour tous», en français) amène à une réflexion sur la notion de propriété et de partage. «Key4All est à mi-chemin entre le plaisir de la propriété collective et la concurrence capitaliste qui fait grincer des dents», écrit MSCHF dans son manifeste sur un site dédié.

Celui ou celle qui trouve la voiture et en possède la clé peut à tout moment monter à bord et la conduire. Il est possible de participer depuis la Suisse, à condition d’avoir une adresse aux États-Unis. Une hotline spécialement créée à cet effet donne des indications sur l’endroit exact où se trouve le véhicule. À l’heure actuelle, il se trouverait dans un parking sous-terrain à New York; les internautes partagent régulièrement les coordonnées exactes sur les réseaux sociaux. Selon MSCHF, la clé permet également de localiser la voiture. Celle-ci s’illumine dès que son propriétaire se trouve à proximité du véhicule mystère.