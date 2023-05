Genève: 1000 francs demandés pour les retraités les plus modestes

Les recettes exceptionnelles et inattendues du Canton aux comptes 2022 (727 millions de francs, déductions faites des 606 millions affectés à la caisse de retraite des fonctionnaires) suscitent bien des convoitises. Pour l’association de défense des retraités, l’Avivo, cet argent doit en partie bénéficier aux plus modestes; soit les bénéficiaires des prestations complémentaires AVS/AI. Une pétition demande que leur soit versée une prime unique de 1000 francs.

«Il s’agirait d’un acte de solidarité vis-à-vis de celles et ceux qui vivent le plus chichement dans notre canton», a plaidé l’Avivo, dans la «Tribune de Genève». D’après les calculs de l’association, quelque 20’000 personnes vivent au bout du lac avec environ 3000 fr. par mois – aides et prestations comprises –, alors que les produits alimentaires et certaines charges ont augmenté. Le versement de cette prime unique coûterait donc 20 millions à l’Etat genevois.