Bourse Suisse

1000 francs placés en 1926 valent 1,2 million en 2020

La performance moyenne sur près d’un siècle des actions suisses atteint 6% par an, selon une étude.

Malgré les différentes crises

D'après les auteurs de l'étude, un investisseur ayant placé 1000 francs en actions suisses en 1926 détiendrait à fin 2019 un portefeuille d'une valeur de plus de 1,2 million de francs. L'année la plus faste a été 1985 (+61,4%) et la pire 2008 (-34%), avec l'éclatement de la crise financière. En tenant compte de l'inflation, le rendement moyen depuis 1926 a été de 5,8% et la pire année aura été 1974 (-37,8%) précise l'étude.