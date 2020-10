Coronavirus : La Suisse enregistre plus de 1000 nouveaux cas en 24 heures

Le dernier bilan de l’Office fédéral de la santé publique fait état de 1077 nouvelles contaminations au Covid-19 depuis mardi. Le taux de positivité des tests est en diminution à 7,12%.

La Suisse compte 1077 cas supplémentaires de coronavirus en 24 heures, selon les chiffres publiés mercredi par l’OFSP. Ce taux n’a plus été atteint depuis fin mars début avril, au plus fort de la pandémie. Deux décès supplémentaires sont à déplorer.

On compte aussi dix hospitalisations de plus. Depuis mardi, 15’122 tests ont été enregistrés. Le taux de positivité s’élève à 7,12%. Mardi, il était de 9,69%, le taux le plus haut depuis la recrudescence de l’épidémie cet été. Le week-end dernier et lundi, il était de 6,01%, vendredi de 4,83%, et jeudi de 4,44%.