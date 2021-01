Chiffres de l’OFSP : 9665 cas depuis le 31 décembre, taux de positivité en hausse

Les Suisses ont été peu nombreux à se faire dépister pendant les jours fériés autour de Nouvel-an. La part de tests qui ont donné un résultat positif ne cesse de grimper.

Ce sont les premiers chiffres fournis par l’OFSP depuis quatre jours: 9’665 résultats positifs lui ont été transmis entre le 31 décembre et ce lundi matin. La moyenne quotidienne (un peu plus de 2’000 cas par jour) peut donc sembler faible par rapport aux jours précédents, mais cette baisse s’accompagne également d’une baisse sensible du nombre de tests. Conséquence: le taux de positivité, lui, continue de grimper. La dernière donnée fournie par l’OFSP donne un taux de positifs de 21% pour les tests PCR et de 22% pour les tests rapides.