Suisse

10’000 places vacantes passent à la trappe

Les perspectives d’emploi en Suisse pour les prochains mois sont particulièrement maussades en raison du Covid-19.

La diminution des places vacantes a touché aussi bien le secondaire (-24,0% sur un an) que le tertiaire (-9,0%). Le taux de places vacantes s’élevait à 1,3% au total, à 1,4% dans le secondaire et à 1,3% dans le tertiaire, explique l'Office fédéral de la statistique (OFS) mardi.

Pessimisme pour le prochain trimestre

Dans le secteur secondaire par contre, plusieurs cantons ont été mis à mal, avec la grande région de Zurich (-2,2%) et la Suisse centrale (-1,9%). Même scénario négatif dans le tertiaire, surtout au Tessin (-1,6%) et dans une moindre mesure dans l’Espace Mittelland (-0,2%).

L’OFS est pessimiste pour les perspectives d’emploi. Au premier trimestre, les entreprises qui prévoyaient de maintenir leur effectif de personnel au trimestre suivant représentaient 67,9% de l’emploi total, contre 72,4% un an plus tôt.

Celles qui prévoyaient un relèvement de leur effectif représentaient 7,8% des emplois (contre 10,8% un an auparavant) et celles qui envisageaient une chute, 7,0% (contre 3,3% un an plus tôt). Les entreprises qui ne se sont pas exprimées représentent 17,4% des 18’000 entreprises interrogées (13,5% au 1er trimestre 2019).