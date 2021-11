Chine – 100’000 yuans pour celui qui trouvera l’origine d’une flambee de Covid

Chine : 100’000 yuans pour celui qui trouvera l’origine d’une flambée de Covid

La ville chinoise de Heihe, confrontée à des dizaines de contaminations ces derniers jours, lance un appel aux infos permettant de déterminer la source de l’épidémie. À la clé: 14’000 francs.

Risque de transmission du virus depuis la Russie voisine

De telles activités doivent être immédiatement dénoncées, a martelé lundi dans un avis la vaste commune de 1,5 million d’habitants. «Afin de découvrir le plus vite possible la source de la contamination et la chaîne de transmission, il est nécessaire de mener une guerre populaire de contrôle et de prévention épidémiques», a expliqué la Municipalité.