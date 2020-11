Tennis : 1000e victoire pour Rafael Nadal

En battant son compatriote Feliciano Lopez à Paris, l’Espagnol a remporté son 1000e match.

Ce millième match gagné en deux heures et demie par Nadal (34 ans) intervient dix-huit ans après son tout premier, en 2002 à Majorque. Seuls trois autres joueurs ont atteint ce cap symbolique dans l’ère Open (depuis 1968), Jimmy Connors (1274), Roger Federer (1242) et Ivan Lendl (1068).

En huitièmes de finale, le No 2 mondial, tête de série No 1 du tournoi parisien en l’absence de Novak Djokovic, sera opposé à l’Australien Jordan Thompson jeudi.

Feliciano Lopez a résisté

Pendant plus d’une heure et demie, Lopez s’est montré intraitable au service et n’a pas permis à Nadal de s’en emparer: le vétéran espagnol (39 ans) a frappé seize aces dans les deux premiers sets, et même gagné 93% des points derrière sa première balle dans le premier. Il a aussi écarté les six balles de break que s’est procurées Nadal.