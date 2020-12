Football : 100e but de Kylian Mbappé pour le PSG

Les Parisiens se sont imposés à Montpellier et leur attaquant a passé un cap.

Le Paris SG, vainqueur à Montpellier avec le 100e but de Kylian Mbappé depuis son arrivée dans la capitale (3-1), a pris quatre points d’avance en tête de la Ligue 1 samedi lors de la 13e journée.

En marquant ce 100e but sous les couleurs du Paris SG, en à peine trois saisons et demie, Mbappé a égalé le total du meilleur buteur français du PSG jusque-là, Dominique Rocheteau (1980-1987). Prochaine étape: le bilan de Pauleta, troisième (109) derrière Zlatan Ibrahimovic (156) et Edinson Cavani (200).