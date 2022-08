Course à pied : 106 marathons en 106 jours… et un genou cassé

Kate Jayden risque de devoir dire au revoir à la course à pied.

Son histoire avait fait le tour du monde au printemps. Kate Jayden, cette Britannique qui s’était mise à la course à pied pour s’éloigner des troubles alimentaires, cherchait à collecter des fonds autour d’un défi fou: parcourir 100 marathons en 100 jours. Puis même 106, sachant qu’il y avait un record à aller chercher et son nom à inscrire au Guinness.

Son double défi a largement été répertorié. Parce que oui, Jayden a avalé ses 4472 km, en plus de récolter 43’000 livres (un peu plus de 50’000 francs) au profit d’associations caritatives. Ce qui est resté sous les radars, c’est que tout aurait pu s’arrêter après 46 jours. La marathonienne a ressenti une douleur, remarqué qu’elle avait du mal à supporter son poids, tout en choisissant de poursuivre son aventure.

Et derniers signifie bien derniers. Les séquelles de sa prouesse risquent de la suivre toute sa vie. «La réalité à laquelle je dois me faire, c’est que je ne pourrai probablement plus courir», a-t-elle lâché à la BBC. Tout en révélant sa porte de sortie. Le sport ne s’arrêtera pas pour elle, il continuera simplement sur un vélo.