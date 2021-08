Berne - 107 millions de francs pour des images satellitaires

«L’accès à des images satellites de haute qualité est indispensable pour pouvoir mener une politique de sécurité complète et procéder à des missions de reconnaissance militaire dignes de ce nom». La Commission de politique de sécurité du Conseil national a approuvé mardi un investissement de 107 millions pour que la Suisse, en particulier son armée, puisse avoir des images prises depuis l’espace. Ce développement se fera avec la France et son système satellite «Composante Spatiale Optique».

La commission constate qu’il est difficile «de se procurer rapidement de telles images sur le marché libre ou auprès de fournisseurs privés». Avec une participation au système français, la Suisse s’assure un accès fiable et régulier à ces images. Mais ce n’est pas donné. Il faut un crédit d’engagement de 82 millions et 25 millions de plus pour les coûts d’exploitation durant 10 ans. Mais la majorité de la commission estime que cette participation «contribuera à renforcer la coopération entre la Suisse et ses partenaires européens».