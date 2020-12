États-Unis : 11 ans après un canular, un couple d’Américains gracié

Richard et Mayumi Heene avaient été condamnés à respectivement 90 et 20 jours de prison ferme pour le canular du «garçon en ballon» en 2009.

Un couple d’Américains, condamné en 2009 pour un canular, a été gracié jeudi par le gouverneur du Colorado. Il avait fait croire qu’un de leurs fils était embarqué à bord d’un ballon expérimental volant à la dérive. Richard et Mayumi Heene avaient été condamnés à respectivement 90 et 20 jours de prison ferme pour le canular du «garçon en ballon», rapidement devenu l’un des canulars les plus célèbres de l’histoire moderne américaine.