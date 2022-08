70 MILLIONS DE FOLLOWERS: 11 faits sur Alexandra Hirschi alias Supercar Blondie

C’est l’histoire d’une belle réussite: Alexandra Hirschi alias Supercar Blondie s’est fait un nom en tant que vlogueuse dans le domaine de l’automobile. Elle est suivie par quelque dix millions de personnes sur Instagram et presque autant sur Youtube. Découvrez ce qui lie cette passionnée de voitures originaire d’Australie à la Suisse et quelles voitures font partie de sa collection privée.

1. Supercar Blondie et la Suisse

Alex Hirschi vit à Dubaï avec son mari, mais se rend régulièrement en Suisse. Isabelle Riederer

Supercar Blondie s’appelle en réalité Alexandra Hirschi. C’est lors d’un séjour linguistique passé dans le canton de Berne à l’adolescence que cette Australienne d’origine est tombée amoureuse du fils de sa famille d’accueil. Nik Hirschi est entre-temps devenu non seulement son mari, mais également son manager. Le couple s’est depuis installé à Dubaï, mais fait régulièrement l’aller-retour vers la Suisse. D’ailleurs, Supercar Blondie parle un peu le suisse allemand.

2. Sa première voiture

Pour la petite anecdote, Alexandra possède toujours une Mitsubishi Lancer à l’heure actuelle. Netcarshow

Avant de s’intéresser aux supercars les plus exclusifs au monde, Alexandra conduisait une Mitsubishi Lancer, la première voiture avec laquelle la vlogueuse a sillonné les routes du Queensland.

3. Une collection de voitures exclusives

Pour compléter sa collection, la youtubeuse aurait passé commande d’un Tesla Cybertruck. Supercar Blondie

En dehors de sa Mitsubishi Lancer, Supercar Blondie s’est constitué une belle petite collection de voitures exclusives, même si elle s’est déjà débarrassée de certains modèles depuis. Parmi elles, sa Lamborghini Huracan LP610 et sa BMW i8. Elle a également une Rolls-Royce Wraith BB dans son garage, qu’elle a cependant remplacée dernièrement par une Rolls-Royce Ghost en or rose. Son parc automobile comprend toujours une McLaren 720S en habit de camouflage très tape-à-l’oeil ainsi que l’hypercar S1 d’Ares Design Modena. La youtubeuse a également déjà passé commande d’un Tesla Cybertruck, mais après tout, qui ne l’a pas fait?

4. Elle aime donner des petits noms à ses voitures

Voici la McLaren 720S en habit de camouflage, baptisée Fury. Supercar Blondie

Qui n’aime pas donner un petit nom à sa voiture? Même Supercar Blondie n’y résiste pas. Son premier supercar, une Lamborghini LP610, répondait au doux nom de Lucy. Le bolide italien a non seulement accompagné la youtubeuse depuis 2018 et était de la partie lors de nombreuses virées, mais a également connu quelques changements de couleur au fil du temps. C’est avec amour qu’elle a baptisé sa McLaren 720S Fury. À en croire certaines rumeurs, Fury aurait déjà changé d’écurie. Le mystère demeure quant à savoir ce qui viendra étoffer la collection privée de voitures à Dubaï.

5. Elle était animatrice radio

Alexandra Hirschi était animatrice et journaliste radio. Ce n’est qu’en 2018 qu’elle est passée youtubeuse à temps plein. Supercar Blondie

Avant de se lancer sur YouTube, Alexandra Hirschi était animatrice radio. Après des études de journalisme et d’économie à l’Université de Technologie du Queensland, elle est partie s’installer à Dubaï, où elle a travaillé pendant neuf ans en tant qu’animatrice et journaliste radio sur Dubai Eye 103.8. En 2018, elle a quitté son poste pour se consacrer à son activité de youtubeuse à temps plein.

6. Supercar Blondie a été la première à piloter la Devel Sixteen

Avec ses 5000 ch, la Devel Sixteen est diablement rapide. Supercar Blondie

Concept d’hypercar de 5000 ch, la Devel Sixteen est l’oeuvre d’un milliardaire des Émirats arabes unis. Cela fait des années que l’engin est en phase de réalisation. Ce n’est qu’en 2018 que le grand public a pu découvrir le bolide, lors des essais réalisés par Supercar Blondie, qui a eu le grand privilège d’être la première personne, en dehors de la société de production, à la piloter.

7. Vidéo exclusive dans la Lamborghini Veneno Roadster

Cette Lamborghini Veneno Roadster est limitée à seulement neuf exemplaires. Supercar Blondie

La Lamborghini Veneno Roadster est une bête rare parmi les supercars. Limité à seulement neuf exemplaires, l’un de ces bolides italiens est réalisé entièrement en fibre de carbone. Et c’est précisément ce modèle que Lamborghini a expédié il y a quelque temps par bateau vers Dubaï pour être soumis à un essai exclusif par Supercar Blondie. Le hic était que la Veneno Roadster n’était pas immatriculée. Ce n’est qu’au bout de quelques jours que Supercar Blondie a obtenu une autorisation spéciale pour filmer et conduire le bolide.

8. Ambassadrice automobile la mieux payée

Supercar Blondie gagne bien, et même très bien, sa vie en tant que vlogueuse dans le domaine de l’automobile. Facebook

Supercar Blondie compte parmi les ambassadeurs automobiles en ligne les mieux payés au monde. Ses revenus annuels sont estimés à 1,4 million de dollars, notamment grâce au nombre de followers qui la suivent sur Instagram et Facebook.

9. Le site automobile qui connaît la plus forte progression

Globalement, Supercar Blondie compte aujourd’hui quelque 70 millions de followers. Facebook

En 2018, la page Facebook de Supercar Blondie était le site automobile avec la plus forte progression sur le réseau social. Elle y compte aujourd’hui 48 millions de followers et ce nombre ne cesse d’augmenter chaque jour. Sur Instagram, Supercar Blondie est suivie par plus de dix millions de personnes et sa chaîne YouTube compte également plus de neuf millions d’abonnés.

10. Son avis compte énormément

La Bugatti Veyron L'Or Blanc est le fruit de la collaboration entre Bugatti et la Manufacture royale de porcelaine de Berlin. Facebook

Les propriétaires de supercars aiment aussi avoir l’avis de Supercar Blondie, à l’instar de celui de la Bugatti Veyron L’Or Blanc, qui tenait absolument à ce que la youtubeuse examine de près son exemplaire unique et exclusif. Pour ce faire, il a fait transporter par avion sa supercar vers Dubaï, afin qu’Alexandra Hirschi puisse la filmer et la commenter. La Bugatti Veyron L’Or Blanc pose de nouveaux jalons en matière de luxe. Cet exemplaire unique est le fruit de la collaboration entre Bugatti et la Manufacture royale de porcelaine de Berlin. Une partie de la carrosserie et du décor du véhicule a été réalisée en porcelaine de premier choix.

11. Le secret de sa réussite

La BMW iX change de couleur. BMW

Outre le fait qu’Alex vit à Dubaï et qu’on lui livre les supercars les plus exclusifs sur un plateau d’argent, le fait que la vlogueuse connaisse un tel succès et se démarque par rapport à ses concurrents est également dû à d’autres raisons. «Au lieu de me contenter de noter une voiture, je poste ma propre expérience et ce, du point de vue d’un profane. Je ne suis pas une journaliste automobile. Je donne un aperçu de la culture des supercars et de ce que c’est que de conduire ces voitures incroyables d’une manière légère et amusante», explique Alex Hirschi pour décrire son succès. Souvent, ses contenus sont exclusifs et truffés de nouvelles technologies sympas, comme celle utilisée sur la BMW iX et qui permet à sa carrosserie de changer de couleur.