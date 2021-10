Terrorisme – 11 morts dans une attaque imputée au groupe Etat Islamique en Irak

Terrorisme : 11 morts dans une attaque imputée au groupe État Islamique en Irak

Une attaque attribuée au groupe État Islamique dans le village d’Al-Rachad, dans la province de Diyala, a fait «11 morts et 13 blessés» mardi.

Le secteur a été bouclé et des renforts dépêchés pour des opérations de ratissage. (Image d’illustration)

L’attaque a visé le village d’Al-Rachad dans la province de Diyala, faisant «11 morts et 13 blessés», a précisé une source de sécurité dans la province. Une seconde source, évoquant la présence de civils parmi les victimes, a assuré que cette attaque à l’arme légère a visé un village qui compte parmi ses habitants de nombreux membres des forces de sécurité.

Le secteur a été bouclé et des renforts dépêchés pour des opérations de ratissage, selon la première source. Les habitants du village sont principalement de la tribu de Bani Tamim, à laquelle appartient le gouverneur de la province, ont souligné les deux sources.

Menace toujours présente

Après une montée en puissance fulgurante en 2014 en Irak et en Syrie voisine et la conquête de vastes territoires, le groupe État islamique a vu son «califat» vaciller sous le coup d’offensives successives dans ces deux pays. L’Irak a proclamé sa victoire contre les djihadistes fin 2017 et le groupe État islamique a été défait en Syrie en 2019.