Drame : 11 nouveau-nés morts dans un incendie dans un hôpital au Sénégal

Le président sénégalais Macky Sall a annoncé la mort de 11 nouveau-nés, après un incendie dans un hôpital de l’ouest du pays mercredi.

Onze nouveau-nés ont péri mercredi dans un incendie dans un hôpital à Tivaouane, dans l’ouest du Sénégal, a annoncé le président Macky Sall sur Twitter. «Je viens d’apprendre avec douleur et consternation le décès de 11 nouveau-nés dans l’incendie survenu au service de néonatalogie de l’hôpital» public de Tivaouane, a indiqué Macky Sall. «À leurs mamans et à leurs familles, j’exprime ma profonde compassion», a ajouté Macky Sall.

«Trois bébés ont été sauvés», a précisé le maire de Tivaouane, Demba Diop. L’incendie a été causé par «un court-circuit et le feu s’est propagé très vite», a dit Demba Diop, également député à l’Assemblée nationale et plus connu sous le nom de Diop Sy. L’hôpital avait été inauguré récemment, selon la presse locale.