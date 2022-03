Colombie : 11 rebelles des ex-FARC tués par l’armée dans le sud du pays

L’armée colombienne a annoncé la mort d’au moins onze rebelles dissidents des anciens FARC mardi, près de la frontière avec le Pérou.

Grandes étendues de coca

Le Putumayo, qui borde le Pérou et l’Équateur, est parmi les départements où sont cultivées les plus grandes étendues de coca, la Colombie étant le premier producteur mondial de cocaïne et les États-Unis le plus grand marché.