Documentaire : 11-Septembre: Spike Lee donne la parole aux complotistes

Le célèbre réalisateur américain a modifié son documentaire sur les attentats du 11-Septembre en interviewant des complotistes.

Le dernier épisode de cette série longue de huit heures – qui se concentre sur les conséquences des attaques d’Al-Qaïda et de la pandémie de Covid-19 sur la ville de New York – inclut des entretiens avec un groupe faisant la promotion de la théorie prouvée fausse selon laquelle les Tours jumelles ont été détruites par le biais d’une démolition contrôlée, et non par les avions détournés pour s’écraser sur les bâtiments.