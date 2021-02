En 2012, Tesla sonnait une nouvelle ère de la mobilité avec sa Model S. Grâce à l’ancienne start-up américaine, toute une industrie est passée à l’électrique. Après que la berline de sport électrique a subi un lifting en 2016, les Américains ont revu la Model S. Sommairement à l’extérieur, mais de fond en comble à l’intérieur et sous le capot, Tesla amorce une autre étape de l’évolution.

Vu de l’extérieur, rien ne laisse deviner que la nouvelle Model S Plaid a plus de 1000 ch.

La version de base de la Model S Dual Motor Long Range (autonomie maximale) avec transmission intégrale sera disponible dès l’automne prochain. Son prix minimum sera de 96’990 francs et elle aura une autonomie de 663 km. Le modèle américain passera la barre des 100 km/h en 3,2 secondes.

Si ce n’est toujours pas suffisant, sachez qu’en fin d’année, les versions Plaid annoncées de longue date et équipées de trois moteurs chacune, feront leur apparition sur les routes suisses. La Model S Plaid avec une puissance de 1020 ch et une autonomie de 628 km viendra ainsi remplacer la version Performance actuelle. Il ne faudra que 2,1 secondes à la berline pour passer de 0 à 100 km/h. Son prix de départ est fixé à 129’990 francs. Toujours pas satisfait? Dans ce cas, pour 20’000 francs supplémentaires, le client aura droit à la Model S Plaid+. Celle-ci affiche une autonomie de 840 km, une vitesse de pointe de 320 km/h, ainsi qu’une puissance de plus de 1100 ch (820 kW). Elle franchit, par ailleurs, la barre des 100 km/h en environ 1,9 seconde, même si ces données correspondent à la conversion des valeurs relatives au modèle américain. Quoi qu’il en soit, la nouvelle génération de Model n’a pas son pareil, même la Porsche Taycan fait triste mine à côté.