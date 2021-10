Coronavirus – 1126 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 5 morts

Neuchâtel a le taux d’incidence le plus élevé en Suisse romande avec 178,47 cas pour 100’000 habitants sur les 14 derniers jours. OFSP

1126 nouvelles personnes testées positives, 30 hospitalisations supplémentaires et 5 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 32’682 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 6,6% (0,9% pour les tests rapides antigéniques).

Le taux d’occupation des unités de soins intensifs est de 75,1%: 19% de patients Covid et 56,1% de non Covid.

On dénombre désormais 171 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 0,87. En Suisse romande, il n’est supérieur à 1 que dans le Jura (1,11). Il est de 0,78 à Fribourg, 0,87 à Genève, 0,88 en Valais, 0,9 dans le canton de Vaud et 0,96 à Neuchâtel.

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10’739 décès, 33’060 hospitalisations ainsi que 847’451 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 171 cas pour 100’000 habitants (211 jeudi dernier), le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Italie (74), de la France (103) et de l’Allemagne (133) mais inférieur à celui de l’Autriche (271), selon les chiffres de l’OMS.

Au 7 octobre, 59,77% de la population est entièrement vaccinée et 5,08% l’est partiellement. Dans les cantons romands, ces pourcentages sont de 61,95% d’entièrement vaccinés (4,7% partiellement) dans le canton de Vaud, 60,48% (4,98%) à Fribourg, 59,59% (5,96%) à Genève, 57,3% (7,88%) en Valais, 56,32% (11,82%) à Neuchâtel et 54,44% (7,91%) dans le Jura.

La baisse hebdomadaire se confirme

Durant la semaine 39, du 27 septembre au 3 octobre, le nombre de cas a diminué de 18%, passant de 9348 à 7625, selon le rapport hebdomadaire de l’OFSP. Ceci alors que le nombre de tests n’a que légèrement diminué, passant de 257’706 à 252’575. La proportion de tests positifs a également diminué, passant de 7,5% la semaine précédente à 6,5% pour les PCR et de 1% à 0,8% pour les tests rapides.

Le nombre d’hospitalisations a aussi diminué, passant à 159 contre 227 la semaine d’avant au même moment. Le nombre moyen de patients atteints d’une infection au SARS-CoV-2 dans une unité de soins intensifs a baissé de 21%, de 230 à 181. On recense des hospitalisations dans toutes les classes d’âge, sauf chez les 0-9 ans. L’âge médian des personnes hospitalisées est de 64 ans.

Le nombre de décès diminue également, avec 28 annoncés contre 37 la semaine précédente au même moment. 18 de ces décès sont survenus chez les 70 ans et plus et les 10 autres chez les 50-69 ans.

Depuis le 27 janvier, 313 personnes entièrement vaccinées ont été hospitalisées et 74 ont abouti à un décès. 67 de ces décès concernent les plus de 70 ans, le plus jeune est à signaler chez les 50-59 ans