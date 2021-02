Coronavirus : 1131 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 14 décès

43 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures et 23 255 tests ont été effectués.

Plus de la moitié des cas sont des variants

L’OFSP indique également désormais le nombre de variants détectés en Suisse. Entre le 9 et le 22 février, 3177 cas de variants ont été trouvés en Suisse et au Liechtenstein. 924 étaient le variant britannique, 38 le sud-africain et 3 le brésilien. Les 2214 autres sont des mutations apparues, qui pourraient être une nouvelle variante virale. 2148 sont la mutation S:N501Y, que l’on trouve dans les variants britannique, sud-africain et brésilien et 64 ont une mutation combinée S:N501Y et E484K, découverts dans les variants sud-africain et brésilien. Au 19 février, 51,83% des cas de coronavirus en Suisse étaient des variants.