Coronavirus : 1169 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 7 décès

61 personnes ont été hospitalisées lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) reste à 0,92.

Les cantons romands sont ceux qui comptent le plus de cas pour 100 000 habitants durant les 14 derniers jours. et sont tous au-dessus de la moyenne suisse.

1169 nouvelles personnes testées positives, 61 hospitalisations supplémentaires et 7 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Lors des dernières 24 heures, 26 984 tests ont été effectués: le taux de positivité des tests s’élève donc à 4,33%.

On dénombre désormais 161 cas pour 100 000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il reste à 0,92. Il est supérieur à 1 dans deux cantons romands: Neuchâtel (1,22) et le Jura (1,11).

Le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est inférieur à celui de la plupart de nos voisins, avec 161 cas pour 100 000 habitants. Selon les données de l’OMS, il est aujourd’hui de 402 en France, 293 en Italie et 248 en Autriche, des chiffres qui sont en hausse dans ces trois pays. Seule l’Allemagne baisse et fait mieux que la Suisse avec 124.

Une semaine en baisse générale

Dans son dernier rapport hebdomadaire, l’OFSP constate en Suisse une baisse générale dans tous les domaines lors de cette septième semaine de 2021. 6967 cas confirmés contre 7850 la semaine d’avant, 68 décès (contre 118) et 209 hospitalisations (contre 270). Mais l’OFSP fait preuve de prudence, expliquant que «malgré la tendance à la baisse du nombre de cas, la situation est difficile à évaluer en raison du nombre croissant de cas détectés des variants» qui sont associés à un taux d’infection plus élevé.

Le nombre de tests a également diminué, passant de 194 448 à 176 942, le taux de positivité baissant de 4,7% à 4,4%. Si le taux d’incidence a baissé de 11,6% en Suisse, il a en revanche augmenté de plus de 10% dans six cantons. Neuchâtel a les plus mauvais chiffres, avec 192,6 cas pour 100 000 habitants (166,6 en semaine 6). Un taux qui a également augmenté dans le Jura à 114,2 (107,4) et légèrement dans le canton de Vaud à 134,9 (132,5). Il a en revanche baissé à Genève (135,7 contre 163,6 en semaine 6), en Valais (106,5 contre 122,7) et à Fribourg (82,4 contre 103,2).