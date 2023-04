Droits des animaux: 118 arrestations après une manif sur un hippodrome britannique 

La police britannique a arrêté 118 personnes samedi à l’hippodrome d’Aintree à Liverpool (nord-ouest de l’Angleterre), où des défenseurs des droits des animaux ont retardé le départ du Grand National, célèbre course d’obstacles. Des dizaines de manifestants du groupe Animal Rising ont tenté de s’introduire dans l’hippodrome pour atteindre la piste et perturber l’événement. La majorité en a été empêchée, mais le départ de la course a été retardé d’un quart d’heure, selon un communiqué de la police du Merseyside samedi soir. Les personnes arrêtées sont soupçonnées notamment du délit de «nuisance publique».

Selon le groupe Animal Rising, au moins deux manifestants ont réussi à s’attacher à un obstacle du parcours. Leur but affiché était notamment d’empêcher la mort de chevaux de course, monnaie courante dans cette discipline. Un cheval, Hill Sixteen, est mort après une chute au premier obstacle qui lui a occasionné des blessures impossibles à soigner. Il s’agit du troisième décès d’un cheval lors de cette édition de l’événement ce week-end.

«Ne pas faire de mal aux animaux»

«Que ce soit pour la nourriture ou les loisirs, notre utilisation des animaux et de la nature symbolise une relation qui est plus que brisée», a déclaré Sarah McCaffrey, une étudiante qui a participé à la manifestation, citée dans un communiqué d’Animal Rising. «Nous devons trouver des manières d’aimer les animaux qui ne leur fassent pas de mal», a-t-elle ajouté.

La course a été remportée par le cheval Corach Rambler, entraîné par Lucinda Russell et montée par le jockey Derek Fox. En 1993, le Grand National avait été perturbé par des militants et deux faux départs avaient conduit à l’annulation du résultat de la course.