Coronavirus - 1198 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 3 décès

Le Jura reste le canton romand avec la plus forte incidence, 376,44 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. OFSP

1198 nouvelles personnes testées positives, 30 hospitalisations supplémentaires et trois nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Le site indique 54 hospitalisations, mais c’est parce que les déclarations erronées et doubles ont été corrigées et celles reçues entre février et avril 2021 sont maintenant enregistrées. C’est pourquoi 24 hospitalisations supplémentaires ont été rajoutées dans la rubrique «Différence par rapport à la veille». Pareil pour les décès, avec un nombre affiché de 16, car 13 y ont été rajoutés. Lors des dernières 24 heures, 31 198 tests ont été effectués et le taux de positivité des tests PCR est de 5,9% (3,2% pour les tests rapides antigéniques).

On dénombre désormais 190 cas pour 100’000 habitants sur les quatorze derniers jours. Quant au taux de reproduction (R) affiché aujourd’hui par l’OFSP, il est à 0,84. Il est supérieur à 1 dans deux cantons romands, le Jura (1,15) et Neuchâtel (1,01). Il est à 0,79 en Valais, 0,85 dans le canton de Vaud, 0,88 à Genève et 0,98 à Fribourg

Au total, depuis le début de la pandémie, la Suisse a désormais dénombré 10’216 décès, 28’361 hospitalisations ainsi que 686’152 personnes testées positives au coronavirus.

Avec 190 cas pour 100’000 habitants, le taux d’incidence sur quatorze jours en Suisse est supérieur à celui de l’Autriche (152) et de l’Italie (180), mais inférieur à celui de ses deux autres voisins, l’Allemagne (195) et la France (324), selon les chiffres de l’OMS.

Un quart de cas en moins en une semaine

Durant la semaine 19, du 10 au 16 mai, le nombre de cas, de décès et d’hospitalisations a baissé par rapport à la semaine précédente. Il y en a eu 7809 cas contre 10’320 (-24%). 27 décès ont été enregistrés jusqu’ici. La semaine précédente au même moment, leur nombre était de 35. 195 hospitalisations ont été déclarées contre 280 la semaine d’avant au même moment.

Le nombre de tests a lui légèrement augmenté, passant de 177’176 à 183’486 (+3,6%). 72% étaient des tests PCR, 28% de tests rapides antigéniques. La proportion de résultats positifs a diminué pour les tests PCR (de 7,2% à 5,4%) et pour les tests rapides antigéniques (de 4,1% à 3,0%).

Sur les 26 personnes décédées au cours de la semaine, environ 77% des décès sont survenus dans un hôpital, 8% des décès dans une maison de retraite et 4% dans un autre lieu. Le lieu du décès n’était pas indiqué pour 12%. Aucun décès n’a jusqu’ici été déclaré pour les groupes d’âge entre 0 et 39 ans. La plupart des décès (33%) concernaient la classe d’âge des 80 ans et plus. Durant la semaine sous revue, l’âge médian de toutes les personnes décédées se situait à 70 ans.

L’âge médian des hospitalisés passe sous les 60 ans

Pour la semaine, des hospitalisations ont été déclarées pour toutes les classes d’âge. Les 50 à 59 ans sont les plus touchés avec 48 hospitalisations. Le groupe d’âge des 80 ans et plus a enregistré jusqu’ici le plus haut taux d’incidence des hospitalisations. Durant la semaine sous revue, l’âge médian des personnes hospitalisées était de 56 ans. C’est la première fois qu’il passe en dessous de 60 ans.

Le Jura a la plus forte incidence