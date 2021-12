Afrique : 12 militaires tués samedi dans l’ouest du Niger

D’après les autorités nigériennes, «des dizaines de terroristes» ont également été tuées lors de combats samedi.

Les «accrochages» ont eu lieu «à cinq kilomètres» de la localité de Fantio, entre les militaires nigériens et «des centaines de terroristes armés».

Au moins 12 militaires nigériens et «des dizaines de terroristes» ont été tués samedi dans d’intenses combats dans l’ouest du Niger, à l’intérieur de la zone dite des «trois frontières», a annoncé dimanche le ministère nigérien de la Défense.

Les «accrochages» ont eu lieu «à cinq kilomètres» de la localité de Fantio, entre les militaires nigériens et «des centaines de terroristes armés: 12 éléments tombés sur le champ d’honneur, huit blessés. Côté ennemi, des dizaines de terroristes neutralisés (tués)», selon un communiqué. «Plusieurs motos» des assaillants ont été «détruites» et «des moyens de communication récupérés», souligne-t-il. Dans un premier temps, les militaires nigériens se sont «farouchement défendus et ont occasionné des dizaines de morts à l’ennemi, avant d’être submergés par leur nombre», explique le ministère.