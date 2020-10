Coronavirus : 12 milliards versés aux pays pauvres pour les vaccins

La Banque mondiale souhaite aider les pays en développement à «financer l’achat et la distribution de vaccins» quand ils seront disponibles.

La Banque mondiale compte, avec cette annonce, envoyer «le signal à l’industrie de la recherche et pharmaceutique que les citoyens des pays en développement doivent également avoir accès à des vaccins Covid-19 sûrs et efficaces».

Cette enveloppe servira à «financer l’achat et la distribution de vaccins, de tests et de traitements Covid-19 pour leurs citoyens», a précisé l’institution de Washington dans un communiqué. Selon elle, cela pourrait permettre de vacciner «jusqu’à un milliard de personnes». Cette annonce, faite en marge des réunions d’automne de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international, intervient alors que deux essais cliniques ont été suspendus en 24 heures.

Les laboratoires pharmaceutiques américains Johnson & Johnson et Eli Lilly ont suspendu lundi et mardi des essais cliniques, pour le premier d'un vaccin et pour le second d'un traitement expérimental contre le Covid-19, le temps d'évaluer d'éventuels effets secondaires chez des participants, un nouveau contretemps dans la lutte contre la pandémie qui sévit dans le monde.