Asie: 12 morts après des explosions dans un commissariat au Pakistan

Des explosions de munitions dues à un court-circuit lundi dans un commissariat de la police antiterroriste pakistanaise ont fait au moins 12 morts et 50 blessés, selon les autorités qui avaient dans un premier temps évoqué un attentat à la bombe.

Les explosions «à l’intérieur du commissariat» à Kabal, une ville de la vallée de Swat (nord-ouest), ont provoqué «l’effondrement total de l’édifice», selon Khalid Sohail, un responsable policier du département local de contre-terrorisme. Le chef de la police de Swat, Shafi Ullah Gandapur, a précisé à des journalistes que les explosions avaient été provoquées par un court-circuit dans un sous-sol renfermant «des grenades et d’autres explosifs».

Cessez-le-feu précaire

En janvier, un kamikaze s’était fait exploser dans une mosquée à l’intérieur d’un complexe de police de la ville de Peshawar, dans le nord-ouest du pays, tuant plus de 80 officiers alors que le bâtiment s’effondrait.

C’est dans la vallée de Swat que Malala Yousafzai, alors âgée de 15 ans, a reçu une balle dans la tête tirée par le TTP en 2012 alors qu’elle plaidait pour l’éducation des filles, une campagne qui lui a valu plus tard le prix Nobel de la paix. Un cessez-le-feu précaire de six mois entre le TTP et Islamabad a volé en éclats en novembre.