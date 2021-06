Birmanie : 12 morts dans le crash d’un avion militaire

Les mauvaises conditions météorologiques seraient à l’origine de l’accident. Deux personnes ont pu être secourues.

Douze personnes, dont au moins un moine, ont été tuées jeudi dans le crash d’un avion militaire près de Mandalay dans le centre de la Birmanie, a-t-on appris auprès du porte-parole de la junte. L’appareil reliait la capitale Naypyidaw à la ville de Pyin Oo Lwin et se préparait à atterrir lorsqu’il s’est écrasé à environ 400 mètres d’une usine métallurgique.

Il transportait six membres d’équipage et huit passagers. Deux ont pu être secourus et transportés dans un hôpital militaire, a précisé dans un communiqué Zaw Min Tun, porte-parole de la junte, attribuant l’accident aux «mauvaises conditions météorologiques». Il a ajouté que les secours étaient toujours sur place.