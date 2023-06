Amérique du Sud: 12 personnes meurent dans une mine d’or fermée au Venezuela

L’orpaillage et les exploitations minières illégales foisonnent dans le sud du Venezuela. (Image prétexte)

Douze personnes sont décédées dans une mine d’or fermée à El Callao, dans le sud-est du Venezuela, une zone minière et d’orpaillage, a affirmé à l’AFP samedi un responsable des secours.

Privés d’oxygène

L’accident s’est produit mercredi. «La mine a été inondée à cause des pluies», ce qui a privé les mineurs d’oxygène. «Ils sont morts d’insuffisance respiratoire», a expliqué le général Colina Reyes. Il a précisé que sept corps avaient été récupérés samedi et cinq vendredi, soulignant qu’ils se trouvaient à la morgue pour identification.

En 2021, l’effondrement d’une galerie dans une mine du secteur avait déjà fait un mort, et 34 personnes avaient pu être secourues. L’orpaillage et les exploitations minières illégales foisonnent dans le sud du Venezuela. Les mineurs travaillent souvent dans des conditions difficiles, les accidents sont fréquents et une grande partie de ce secteur est la proie de bandes armées criminelles.