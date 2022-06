Iran : 120 fêtards arrêtés pour «consommation d’alcool» et «danses mixtes»

La danse avec le sexe opposé est interdite en Iran et l’alcool n’est autorisé que pour les citoyens non musulmans dans le cadre de cérémonies religieuses.

Les fêtards «ont été arrêtés par la police des moeurs et un procès a été intenté», a déclaré le chef du pouvoir judiciaire de la province, Mohammad Sadegh Akbari, cité par la télévision d’Etat IRIB. Selon ce dernier, les «actes criminels» commis dans une forêt de la ville de Neka incluaient notamment «la consommation d’alcool, des relations illicites, des danses mixtes et le non-port du hijab».

Danser peut être poursuivi

De nombreux Iraniens souhaitant échapper au chaos de la vie urbaine, se retrouvent dans le nord du pays pour des escapades dans la nature et activités de loisirs. Mais selon la loi islamique en vigueur en Iran depuis la révolution de 1979, les femmes doivent porter un hijab qui couvre la tête, le cou et dissimule leurs cheveux. Et seuls les citoyens non musulmans sont autorisés à consommer de l’alcool dans le cadre de cérémonies religieuses, tandis que la danse avec le sexe opposé est interdite.