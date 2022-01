Analyse : En Suisse, 120’000 personnes ont «123456» comme mot de passe

Des experts ont passé en revue 4 téraoctets de mots de passe. Pour protéger ses données, il faudrait vite changer pour des codes plus difficiles à craquer.

Un bon mot de passe devrait avoir douze signes composés de caractères majuscules, minuscules, de chiffres et de caractères spéciaux.

Des spécialistes ont passé au crible de très nombreux mots de passe. Et ils ont découvert qu’environ 120’000 comptes sont cryptés avec la suite 123456. D’autres perles ont été repérées comme 1234, qwerty, 111111, hallo, passwort, etc. Les prénoms sont également souvent choisis, les personnes utilisant leur propre prénom comme mot de passe, constate le site internet du fournisseur de gestionnaire de mots de passe, Nordpass. Ces codes sont dangereux car ils sont craqués en un éclair.

Un bon mot de passe devrait comporter au moins 12 caractères, être composé de lettres majuscules et minuscules, de chiffre et de caractères spéciaux. Le mot ne doit pas figurer dans un dictionnaire et ne pas contenir des données ou des noms vous concernant ou concernant vos proches. Enfin, chaque compte devrait avoir son mot de passe unique.