Coronavirus : 1219 nouveaux cas enregistrés en Suisse, 62 décès

On dénombre 165 nouvelles hospitalisations lors des dernières 24 heures. Le taux de reproduction (R) est à 0,88.

1219 nouvelles personnes testées positives, 165 hospitalisations supplémentaires et 62 nouveaux décès enregistrés en Suisse et au Liechtenstein: tel est le bilan communiqué aujourd’hui par l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) sur la pandémie. Les nombres d’hospitalisations et de décès sont plus importants qu’attendus car ils ont ce jeudi été complétés «par les déclarations tardives, erronées ou doubles durant la période de décembre 2020 à janvier 2021», indique l’OFSP.