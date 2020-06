BOHÈME

13 astuces pour avoir une cuisine de hippie

Le style «bohème» a le vent en poupe. Il est coloré, bariolé et procure un sentiment de liberté hippie. Nous avons pour vous 13 astuces pour transformer votre cuisine en une «cuisine bohème».

«Bohème», quèsaco? On désigne par «bohème» ou «boho» un style de mode et de design. On l’appelle également «hippie chic». Il se caractérise par la présence de beaucoup de plantes vertes, de franges, de couleurs vives et de motifs chargés. Nous allons vous donner 13 astuces pour transformer votre cuisine en un paradis de hippie.

La cuisine est le cœur de la maison. On y passe beaucoup de temps et c’est la pièce où les invités aiment se regrouper lors de soirées. Il est donc d’autant plus important de se sentir bien dans sa cuisine et de la considérer un peu plus que comme un simple lieu de préparation des repas. Le moyen le plus rapide pour cela est d’adopter le style «boho». Ce terme est l’abréviation de «bohème» et désigne un style de vie du XIXe siècle, inspiré par des sous-cultures et des intellectuels marginaux regroupant notamment des artistes et des libres-penseurs.